Farid répond à votre question météo: «La vague de chaleur est confirmée, il fera moins chaud que fin juillet mais plus longtemps»

Et sur le reste du pays?

Une énorme ceinture anticyclonique qui s’étend des Açores à la Scandinavie ne laissant aucune chance aux perturbations atlantiques qui n’existent plus... Je prévois un grand soleil dès le matin sur tout le pays et peut-être quelques cumulus qui pourront se former près des Pays-Bas jusque dans l’intérieur des Flandres. Ailleurs, rien à signaler et des conditions estivales à un cirrus près.

L’après-midi, toujours beaucoup de soleil et quelques nuages à l’extrême nord du pays. Le mercure gagnera encore l’un ou l’autre degré mais ça restera respirable avec 21 à 23°C à la mer, 24°C sur les hautes Fagnes et jusque 26 à 28°C près de la France. Le vent soufflera de secteur nord-est jusque 35 km/h et donc le ressenti pas trop chaud. En soirée, un ciel toujours clair et une nuit calme.