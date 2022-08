Les prévisions de Farid pour août: une vague de chaleur attendue la semaine prochaine et un mois aussi sec que juillet

Rappelons que pour pouvoir parler de vague de chaleur en Belgique, il faut enregistrer durant au moins cinq jours consécutifs une température à plus de 25 degrés à Uccle. Et dans cette même séquence, la température doit atteindre ou dépasser les 30 degrés durant trois jours.

"Il y a de grandes chances que l’on remplisse ces critères la semaine prochaine", nous confie Farid.

Un week-end agréable et un début de semaine chaud mais respirable

Mais avant que les thermomètres n’explosent, notre pays devrait connaître un peu de répit dans les prochains jours, à commencer par ce vendredi. "On attend des orages cette nuit, surtout sur le sud, et un petit front froid qui nous permettra de respirer avec seulement 21 à 23 degrés en plaine. Il faudra en profiter pour aérer les maisons", conseille Farid de Météo-Mons.

On aura ensuite droit à un magnifique week-end ensoleillé. Les températures vont repartir doucement à la hausse avec 25-26 degrés pour samedi et 26-27 degrés pour dimanche. "Il fera très agréable avec un bon vent de nord-est qui va tempérer cette chaleur.Il fera même assez frais la nuit avec des gelées blanches possibles dans les vallées ardennaises."

Même chose en début de semaine grâce à un flux de nord-est qui empêche la chaleur de remonter du sud de l’Europe. Les températures seront comprises entre 27 et 28 degrés lundi et maximum 30 degrés mardi. "La chaleur va s’intensifier mais on ne va pas suffoquer en journée et on aura des nuits respirables entre 12 et 16 degrés", prévoit Farid.

Un pic de chaleur attendu jeudi et vendredi prochains

À partir de mercredi, les nuits seront moins fraîches et le mercure va augmenter pour probablement atteindre un nouveau pic de chaleur jeudi et vendredi. "En deuxième partie de semaine, il fera très chaud, on va de nouveau dépasser la barre des 30 degrés avec 31 à 33°C attendus. D’où le risque très probable d’avoir une vague de chaleur."

Et pour ceux qui attendent désespérément les averses, il faudra encore attendre car ce temps chaud et sec pourrait s’éterniser jusqu’à la fin du mois. "On va rester dans la même récurrence qu’en juillet avec très peu de précipitations. On peut espérer quelques gouttes durant la deuxième partie du mois d’août mais ce ne sera pas de grosses pluies. Par contre, le risque d’avoir une grosse canicule avec des températures de 35 à 40 degrés va nettement diminuer", assure Farid.

L’anticyclone des Açores plus haut que la normale

Mais comment peut-on expliquer ces fortes chaleurs qui touchent la Belgique depuis le début de l’été? Pour notre Monsieur Météo, cela s’explique par une remontée de l’anticyclone des Açores, qui est plus haut que la normale. Un phénomène de plus en plus fréquent au fil des années.

"L’été est torride au sud de l’Europe, avec notamment 40 degrés à Madrid depuis plusieurs semaines alors que les normes sont de 34 degrés. Des masses d’air chaud brûlantes remontent vers le nord et on a le climat de Séville qui se déplace à Nîmes. L’eau de la Méditerranée a atteint les 30 degrés par endroits, c’est aussi chaud que le Golfe du Mexique!"

Une eau très chaude qui pourrait provoquer des cyclones méditerranéens au début de l‘automne si une masse d’air plus fraîche passe par-dessus. Autant dire que la météo n’a pas fini de nous réserver des surprises...