Farid répond à votre question météo: bientôt des températures respirables?

Et sur le reste du pays?

On retrouvera ces orages en fin de vie sur le sud-est et le relief avec toutefois localement pas mal d’eau et un coup de tonnerre. Un temps plus sec reviendra ailleurs avec un ciel d’alternance et une petite averse sur la côte en lien avec un creux d’altitude de passage. Fin de matinée, les orages du sud s’en iront vers l’Allemagne et on retrouvera aussi un temps sec sur le relief.

Après-midi, on aura un ciel changeant mais une météo sans histoire avec soleil plus généreux à la mer, nombreux cumulus dans l’intérieur mais qui ne devraient pas aller jusqu’à l’averse hormis une goutte sur le relief. Enfin on va respirer avec 20 à 24°C de la haute à la basse Belgique en passant par 21°C à la mer et 25°C sur la Gaume où l’air chaud résistera encore un peu. Vent devenant modéré à assez fort de nord-ouest après-midi et tellement bienvenu… En soirée, le ciel se dégagera mais il fera bien frisquet.