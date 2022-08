Farid répond à votre question météo: des orages jeudi et vendredi sur quelles régions?

Et sur le reste du pays?

Un front froid aura bien du mal à entrer sur le pays et restera inactif ou presque. Le matin, une ambiance plus laiteuse avec des nuages de moyenne altitude dérivant sur le centre puis le sud avec une goutte qui pourra virevolter sur le centre mais assez rares. Le soleil plus généreux reviendra lui par les Flandres puis sur un axe Hainaut-Bruxelles mi-journée et le vent de nord-ouest deviendra modéré apportant cette baisse du mercure.

L’après-midi, encore un risque d’ondée voire un coup de tonnerre local sur l’Ardenne et l’est mais un temps plus sec ailleurs alternant éclaircies et cumulus. Le soleil sera dominant à la mer mais il s’agira d’une journée sympa et encore chaude avec 25 à 28°C du centre à la frontière française, 23 à 25°C à la mer et jusqu’à 33°C sur la Lorraine belge. En soirée et la nuit suivante, le front froid se réactivera occasionnant des averses orageuses parfois costaudes principalement sur le sud.