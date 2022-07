Le point sur la chaleur estivale: Farid a répondu à vos questions météo

Armé de sa plus belle chemise et de son sourire, Farid El Mokaddem, notre Monsieur Météo, a fait le point complet sur la situation. Le météorologue amateur a livré ses prévisions durant plus d’une heure sur notre page Facebook . Le résumé en 5 points.

1. Qu’est-ce qui explique les températures actuelles?

Nous avons une petite goutte froide sur le Portugal qui aspire l’air chaud et qui l’envoie bien au-delà de la Méditerranée, jusqu’en Belgique.

Cette dépression d’altitude agit comme une véritable "pompe à chaleur", explique Farid, en faisant remonter l’air saharien sur l’Europe.

On va heureusement rester en marge du plus brûlant, alors que ça va cogner sur le sud du continent.

2. À quoi s’attendre pour la suite, alors qu’on annonce un plus gros coup de chaud encore en début de semaine?

Le vrai pic de température s’est petit à petit décalé et devrait intervenir lundi et mardi, prévient l’animateur de la page Météo-Mons. On aura alors une véritable bulle d’air brûlant, un soleil omniprésent et des thermomètres qui vont s’affoler avec 36-38°C le long de la frontière française.

En plaine ce sera aussi très chaud, tout comme à la mer ou les températures vont grimper, avec plus de 30°C lundi, et on pourrait venir titiller les 35°C mardi.

3. Est-on dans une vague de chaleur?

Hier, nous sommes restés juste sous les 30°C à Uccle, la station de référence en Belgique. Aujourd’hui on pourrait les atteindre, mais ça ne sera pas suffisant pour parler officiellement d’une vague de chaleur.

Pour rappel, la définition officielle d’une vague de chaleur est celle-ci: au moins 5 jours d’affilée avec au moins 25°C, dont au moins 3 journées au-delà des 30°C. Vu le petit refroidissement attendu en fin de semaine, la série de journées au-delà des 25°C risque d’être interrompue.

Pour la semaine prochaine, une baisse est également attendue autour des journées les plus chaudes. La vague de chaleur devrait être évitée à Uccle, station qui permet de déclarer officiellement une vague de chaleur nationale.

4. À quand la pluie?

Juillet sera nettement déficit en termes de pluie et avec un excédent de soleil par rapport à la norme, comme les mois derniers.

Et il n’y a pas grand-chose à l’horizon, à part quelques ondées. Farid ne prévoit pas de gros orages, ni de pluie intense dans un horizon proche, même si un phénomène localisé n’est pas exclu.

Heureusement les nappes phréatiques ne sont pas encore à sec, analyse Farid, même s’il fait très sec en surface.

5. On est en été, il fait chaud, c’est normal, non?

La question revient souvent et peut avoir du sens jusqu’à un certain point. Mais les météorologues n’alertent pas du fait qu’il fait chaud en été, mais bien que ces épisodes de fortes chaleurs sont de plus en plus fréquents et qu’il fait de plus en plus chaud.

Ça ne veut pas dire qu’il n’a jamais fait chaud avant, ou que le pays n’avait pas connu de vagues de chaleur. Simplement nous risquons de voir ces épisodes se répéter de plus en plus. Et c’est déjà le cas.

Avant 1990, il y avait environ une vague de chaleur tous les 4 ans. Depuis lors, il y en a eu 2 tous les 3 ans. Les vagues de chaleur se sont donc multipliées en quelques années.

C’est bien ce phénomène qui est anormal, tout comme le fait de voir des 40°C atteindre notre pays dans certains modèles météorologiques, ce qui relevait encore de l’improbable il y a quelques années.