Farid répond à votre question météo: la vague de chaleur officielle sera-t-elle atteinte en Belgique?

Dans notre cas, ça sera un peu difficile puisque lundi n’a pas atteint les 30°C. De plus, la série risque de s’arrêter vendredi où on sera légèrement sous les 25°C à la station de référence (à confirmer). Elle sera peut-être atteinte le long de la frontière française qui a atteint localement 30°C lundi et mardi et où on pourra aller chercher 25°C vendredi. De ce fait, la séquence continue et on y serait avec le coup de chaud de lundi et mardi, suspense!

Et sur le reste du pays?

Nous passerons enfin côté plus frais et ce front quasi inactif traînera encore sur le centre et le sud du pays le matin donnant un ciel laiteux voire grisonnant avec une goutte très locale. Petit à petit, le soleil s’imposera à la mer en alternance avec quelques cumulus alors que les éclaircies progresseront fin de matinée sur le centre puis le sud.

L’après-midi, une météo très agréable avec un ciel tout bleu à la mer et de larges éclaircies ailleurs en alternance avec des cumulus de beau temps plutôt espacés. On ira chercher 21 à 23°C sur les plages et 24 à 27°C ailleurs voire encore 28°C sur l’extrême sud, un peu plus respirable surtout sous ce vent de nord-ouest modéré à assez fort (30-45 km/h). Le soir, l’air plus frais continuera d’envahir le pays et il fera délicieux