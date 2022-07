Farid répond à votre question météo: quelles seront les régions les plus impactées par le pic de chaleur?

En attendant, les températures resteront respirables et on devrait tourner entre 24 et 27°C ce samedi sous un petit vent de nord agréable. Du soleil le matin et quelques champs de cumulus après-midi dans une chaleur agréable, parfait pour le mariage.

La chaleur s’intensifiera dimanche avec 28°C puis 31 à 33°C lundi et ensuite 33 à 37°C mardi avant une chute au passage de quelques averses mercredi, félicitations aux futurs mariés.

Et sur le reste du pays?

De l’air un peu plus frais arrivera de la côte en lien avec un front froid toujours bloqué en mer. Il faudra composer avec un ciel plus laiteux mais aussi parfois un voile moins épais et plus de lumière. Le sud restera encore un peu à l’écart tandis que le littoral pourrait retrouver un soleil plus net.

L’après-midi, ce front inactif continuera de longer le pays donnant surtout une sensation laiteuse et un soleil parfois palot mais il fera toujours assez chaud. Des beaux moments de soleil seront aussi possibles surtout à la mer puis sur le reste du pays en deuxième partie d’après-midi. Les maxima baisseront à la mer avec 21 à 23°C à la mer entre 26 et 28°C de Bruxelles à Mons ou Charleroi mais encore 29 à 31°C de la botte au sud de l’Ardenne sous un vent de nord-ouest modéré voire assez fort à la mer. La soirée verra le mercure descendre partout grâce à ce bon vent de nord-ouest maritime.