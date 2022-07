Farid répond à votre question météo: quel temps à la mer ce week-end?

Attention, le soleil sera généreux et l’indice UV de 7. Le mercure montera dimanche avec plein soleil et 28 à 30°C sur Bruges dans les terres mais 23 à 26°C à la mer où la brise fera du bien. Le pic de chaleur arriverait plutôt lundi et mardi avec cette fois-ci 33 à 37°C possiblement aussi sur la bande côtière avant une baisse mercredi, bon séjour à toi et prévois la crème solaire.

Et sur le reste du pays?

Le flux prendra une composante sud-est voire sud advectant une masse d’air nettement plus chaude en altitude. Le matin, on retrouvera un temps assez ensoleillé ne tolérant que quelques voiles d’altitude assez minces. Le mercure montera rapidement affichant déjà 24 à 26°C mi-journée.

L’après-midi, les nuages d’altitude deviendront plus épais à la mer puis sur un axe Hainaut-Brabants-Bruxelles sans toutefois masquer l’impression de beau temps. Il fera peut-être un peu laiteux au littoral alors que le soleil sera plus étincelant en allant vers les provinces du sud. Les maxima iront chercher 24°C sur les sommets > 600 M à 30°C sur le centre voire 31°C le long de la frontière française. Il fera aussi chaud à la mer avec 27 à 30°C sous un vent de sud modéré. Le soir, ces restes de front froid donneront parfois un joli coucher de soleil coloré