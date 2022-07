Farid répond à votre question météo: quelles seront les journées les plus chaudes la semaine prochaine?

Bonjour Julie. Première chose, ne pas oublier les tenues légères et la crème solaire ! En effet, on attend une semaine estivale avec toutefois davantage de nuages lundi après-midi et un petit 21-23°C venteux. Il faudra prévoir un ou deux gilets pour le matin mais pas plus. Mardi et mercredi verront le mercure monter à 28-29 puis possiblement 30°C avec donc des conditions chaudes et un soleil à peine voilé. Une baisse des températures est entrevue jeudi et vendredi grâce à un petit vent de nord mais avec toujours pas mal d’éclaircies et 24-27°C. Attention, ça devrait à nouveau remonter pour le week-end et début de semaine prochaine avec 32 à 35°C. Pas d’eau en vue sauf dans les gourdes pour bien s’hydrater. Bon voyage à tes loulous