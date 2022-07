Farid répond à votre question météo: un temps pour faire des activités en extérieur dimanche?

La question du jour à Farid est celle de Gaëtan de Jambes (Namur) : « Bonjour Farid, je me lance sur un Namur-Coxyde ce dimanche. Peux-tu me faire un petit topo sur la météo à attendre et surtout les conditions niveau vent ? Merci d’avance à toi ! ». Farid explique tout et donne le bulletin du jour.