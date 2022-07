Farid répond à votre question météo: la vague de chaleur en Espagne arrivera-t-elle chez nous?

Et sur le reste du pays?

Le ciel sera bouché sur tout le pays en matinée avec l’une ou l’autre goutte perdue sur l’ouest et le centre. Ces pluies pourront être un peu plus régulières mais toujours faibles sur le nord du relief ardennais, le Limbourg et proche des frontières allemandes et hollandaises.

Fin de matinée, il fera déjà plus sec avec quelques dernières gouttes sur le nord-est mais ça restera encore bien gris. L’après-midi, quelques belles éclaircies apparaîtront à la mer, sur la Gaume puis le Hainaut et les régions proches de la frontière française. Il faudra être un peu plus patient de Charleroi à Namur jusque Liège où ça s’éclaircira un peu plus tard mais il fera sec. Maximas en baisse mais rien d’alarmant avec 16 à 21°C sous un vent de nord-ouest assez fort. En soirée, le ciel se dégagera partout et la nuit sera claire