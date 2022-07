Quelle météo au départ de la 6e étape du Tour de France à Binche? Farid donne ses prévisions

Bonjour Valérie, je pense qu’il fera en effet plus gris au passage d’une perturbation atténuée qui affectera surtout les frontières hollandaises et allemandes. Des conditions plus sombres avec quelques gouttes mais pas grand-chose concernant les quantités de pluie. Le ciel devrait doucement s’ouvrir mi-journée et surtout début d’après-midi où cette faible zone de pluie qui glissera vers l’Ardenne.