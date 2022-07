45°C en Espagne et au Portugal début de semaine prochaine, la vague de chaleur va-t-elle frapper la Belgique?

"Sur 20 scénarios possibles, un seul annonce les 40°C. Il n’y a donc pas de quoi s’alarmer directement. Ce modèle est possible mais peu probable", rassure le météorologue.

Néanmoins, si la Belgique échappe aux grosses chaleurs jusqu’à présent - protégée par un puissant anticyclone -, le mercure va grimper à partir de ce lundi 11 juillet et cela va s’intensifier. "Entre le 14 et le 18 juillet, il devrait faire entre 29 et 34°C chez nous."

Cette vague de chaleur vient du sud de l’Europe. L’Italie est frappée par une sécheresse importante: 5 régions du nord ont décrété l’état d’urgence. Des records absolus sont dépassés hebdomadairement. À Fiumicino, il a fait 39°C à la fin du mois de juin. Et on se souvient des 48,8°C d’août 2021 à Syracuse. Juste à côté, l’Espagne et le Portugal s’apprêtent à suffoquer: à partir du début de la semaine prochaine, 45°C sont annoncés à l’ombre. Le sud de la France va également chauffer à quelques jours de sa fête nationale.

Un mois très sec et beaucoup d’ensoleillement

Un problème de sécheresse est-il à prévoir prochainement en Belgique? Grâce aux précipitations du mois de juin, pour l’instant, pas d’inquiétudes. Toutefois, Farid rappelle qu’il "n’a pas encore plu à Uccle en ce début de mois et il ne devrait pas pleuvoir avant mi-juillet". Un mois très sec est donc très probable.

Outre cette sécheresse, l’ensoleillement est total en Belgique. Et cela dure depuis le mois de mars. Depuis 5 mois, les normes sont dépassées. "Ce 5 juillet, en soirée, on aura déjà dépassé les 50 heures d’ensoleillement accumulées pour ce mois", détaille Farid. La moyenne de juillet est de 203 heures à Uccle, la station de référence.

Décalage de la ceinture anticyclonique

Comment peut-on expliquer cette récurrence au niveau des records de chaleur? Pour notre monsieur météo, cela s’explique par le décalage de la ceinture anticyclonique des Açores: l’anticyclone remonte vers le nord. L’air chaud arrive plus vite chez nous que par le passé.

Si cela semble normal qu’il fasse chaud et beau en été, les différents constats et les nombreux récents records sont interpellants. Par exemple, l’eau de la Méditerranée est déjà à 27° dans les Baléares. C’est dans cette région qu’on observe l’anomalie de température la plus haute dans le monde.

Une eau très chaude comme actuellement pourrait à terme causer des médicanes, à savoir des cyclones subtropicaux méditerranéens à partir de la mi-septembre. À nouveau, un constat interpellant.