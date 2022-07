Farid répond à votre question météo: quelles tendances pour ce week-end?

Bonjour Stéphanie, je suis assez optimiste pour cette fin de semaine qui s’annonce calme dans les grandes lignes. Une perturbation devrait arriver mercredi soir et traîner jeudi donnant au pire quelques gouttes. Une amélioration interviendra donc vendredi avec des nuages parfois nombreux mais qui se dissiperont le soir pour la nocturne d’airsoft. Attention, il fera frais avec parfois 12 à 14°C mais les conditions seront sèches et peu venteuses. Même chose pour samedi avec davantage de soleil en journée, une soirée probablement étoilée et des températures comprises être 13 et 15°C en début de nuit. Bon amusement à vous.