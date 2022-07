Du soleil ou de la pluie pour la fin de l’année scolaire? Farid vous répond

Et sur le reste du pays?

Le ciel sera bien bleu sur tout le pays durant la matinée. La fraîcheur matinale sera rapidement résorbée et vers midi, il fera déjà 20 à 23°C rendant le ressenti estival. C’est donc à ce moment et fin de matinée que quelques cumulus de beau temps se formeront mais nettement moins nombreux que la veille. Ils seront plutôt concentrés sur les Flandres et le centre alors qu’ils seront plus rares au sud.

L’après-midi, beaucoup de soleil et quelques cumulus de beau temps peu envahissants. Ces derniers se montreront surtout sur les Flandres jusqu’au Hainaut et les Brabants mais l’impression restera lumineuse. Sur les provinces du sud, encore moins de nuages voire un ciel bleu alors que les maximas atteindront 22 à 26°C. Le vent soufflera de secteur sud devenant modéré après-midi et le ciel se dégagera partout le soir. Même type de temps dimanche même si les cumulus seront un peu plus nombreux notamment à l’ouest, températures en légère baisse mais il fera sec.