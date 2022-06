Farid répond à votre question météo: plutôt bottes ou tongs ce week-end?

Hello Romuald, ça sera plutôt tongs! En effet, l’anticyclone va regonfler et après une nuit agréablement fraîche, on retrouvera beaucoup de soleil et de très larges éclaircies. Fin de matinée et après-midi, quelques cumulus de beau temps se partageront le ciel avec beaucoup de soleil et les maximas atteindront 25°C à Chimay sous un vent de sud-ouest discret. Dimanche devrait être du même acabit avec beaucoup de soleil et développement de nuages cumuliformes sans conséquences après-midi sous une légère baisse du mercure vers 23-24°C. Attention indice UV de 7 alors protection solaire obligatoire.