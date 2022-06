Farid répond à votre question météo: le resto, en terrasse ou à l’intérieur ce jeudi 30 juin 2022? (vidéo)

Et sur le reste du pays?

Le pays sera coupé en deux avec progressivement (à partir de 10-11 H) des pluies continues et modérées qui affecteront les Flandres et une grande partie ouest du pays (Hainaut, Brabants jusqu’à l’ouest d’une ligne ‘’Namur-Bruxelles". Il devrait faire plus sec sur les provinces du sud avec quelques éclaircies sur les provinces de Luxembourg, Liège et le Limbourg où il fera nettement plus doux.

L’après-midi, ces pluies stagneront sur le centre avec à peine 15 à 17°C alors qu’il fera nettement plus doux sur le sud encore au sec et qui aura 21 à 25°C de Namur à l’est. Ensuite, ces pluies finiront par englober également ces régions (fin d’après-midi) avec localement un orage. Le vent soufflera de secteur sud-ouest et sera modéré à assez fort. Ce n’est qu’en toute fin de journée que les éclaircies reviendront au littoral avec une nuit suivante plus calme... Les cumuls de pluie devraient varier entre 10 et 20 L de manière générale voire un peu moins sur l’ouest ou un peu plus sur l’est.