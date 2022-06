Quand partir à la mer? Farid pessimiste pour ce jeudi, mais la suite s’annonce bien meilleure

Le ciel restera selon moi couvert une grande partie de la journée avec des pluies continues voire modérées. Ces précipitations affecteront surtout le littoral le matin et début d’après-midi avant peut-être de faiblir au fil des heures mais laissant place à des ondées et ponctuellement un coup de tonnerre.

Le mercure aura du mal à atteindre 18°C et le vent d’ouest sera modéré. Sincèrement, je reporterais si tu en as la possibilité, surtout que les 7 voire 10 jours suivants seront nettement plus ensoleillés à commencer par vendredi et ce week-end. Quoi qu’il en soit, c’est un bon bol d’air.

Et sur le reste du pays?

La journée commencera très bien avec de très larges éclaircies et un beau soleil en plaine. Toujours davantage de nuages moyens sur la partie sud-est et globalement à l’est d’une ligne "Namur-Bruxelles". Ces derniers pourront laisser une goutte près des frontières allemandes et luxembourgeoises mais il fera sec ailleurs. Au fil des heures, le ciel s’éclaircira aussi sur l’Ardenne qui retrouvera de beaux moments de soleil.

L’après-midi, toujours cette impression estivale avec beaucoup de soleil à la mer et seulement des voiles de cirrus plus nombreux au fil des heures. De larges éclaircies sur le centre en alternance avec des cumulus pas trop nombreux mais toujours un peu envahissants sur l’est. Maximas de 23°C sur les sommets à 27°C en plaine et à la mer avant que la brise ne fasse baisser le mercure. En soirée, un temps calme et quelques ondées qui pourront toucher les Flandres la nuit suivante.