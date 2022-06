Farid répond à votre question météo: quelles sont les tendances pour ce début juillet?

Bonjour Marie, c’est encore un peu loin mais les premières tendances sont plutôt favorables. La semaine est bien appréhendée avec deux journées estivales en vue mardi et mercredi. Il s’en suivra une petite dégradation jeudi mais déjà une amélioration vendredi où le temps sec sera de retour en plaine. Le week-end verrait l’anticyclone se renforcer nous plaçant dans un flux de sud-ouest assez sec et stable. Les conditions s’annoncent pour l’instant assez lumineuses et le mercure devrait tourner entre 23 et 26°C sous abri après une nuit agréablement fraîche. Je dirais qu’il y a 75% de chances que ce scénario se réalise, c’est très bien lancé et on croise les doigts.