Farid répond à votre question météo: un pic de chaleur en milieu de semaine?

Bonjour Katty, cela s’annonce pas mal du tout! Ce lundi verra le front ondulant quitter le pays et après une dernière goutte tout début de journée, le ciel s’ouvrira avec quelques éclaircies. Attention à l’une ou l’autre averse l’après-midi mais elles seront plutôt rares et il fera encore un peu frais avec 18 à 19°C. L’amélioration se confirme mardi avec beaucoup de soleil et quelques cumulus après-midi qui n’empêcheront pas le ressenti d’être estival avec peu de vent (23 à 24°C). Mercredi sera encore plus chaud avec 25 à 27°C et toujours du soleil en matinée mais un peu plus de nuages l’après-midi. Cependant, ils ne devraient pas donner de pluie et le ressenti sera estival, tout juste avant le retour de la pluie jeudi, bon séjour.