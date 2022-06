Farid répond à votre question météo: un dimanche sec presque partout

Et sur le reste du pays?

Notre pays se trouvera pile au carrefour de masses d’air et un front ondulant devrait caractériser cette zone tampon. Le matin, on retrouvera toutefois un temps calme mais des nuages d’altitude assez nombreux pouvant très localement distiller une goutte mais rare. Les provinces du sud et l’Ardenne pourront même profiter de quelques belles apparitions du soleil.

L’après-midi, ce front froid ondulant va s’activer et on attend des périodes de pluie plus régulières surtout après 14-15 H. Ces précipitations auront tendance à stagner sur une large bande centrale et ouest du pays. Il fera un peu plus sec en province de Namur et surtout Liège et Luxembourg qui seront plutôt touchés fin d’après-midi et le soir par de bonnes pluies voire un orage. Les maximas atteindront 19°C à la mer, 20 à 23°C sur le centre et toujours 24 à 26°C sur le sud et l’est.

Le soir, ce front aura tendance à donner beaucoup de pluie surtout sur les provinces du sud et l’Ardenne, on espère une accalmie qui se confirmera dimanche avec un temps plus sec hormis près du Luxembourg et l’Allemagne