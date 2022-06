Farid répond à votre question météo: un week-end mitigé

Hello Arianne, les deux journées seront à mon avis différentes au niveau du ressenti. Il y a l’espoir que ce samedi reste au sec avec des éclaircies avant l’arrivée d’un front pluvieux fin d’après-midi donnant des précipitations voire un orage en soirée. Il fera assez doux avec encore 24 à 26°C avant une dégradation le soir. En effet, ce système pourrait stagner sur la partie sud-est du pays la nuit et dimanche se réactivant par la France. Il en résulterait une fin de week-end plus maussade et de grosses quantités de précipitations surtout dimanche après-midi. C’est encore loin et à affiner mais je mettrais la priorité sur samedi dans un premier temps.