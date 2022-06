Farid répond à votre question météo: le mercure va monter ce mercredi

Bonjour Caroline, c’est un peu risqué mais pas encore mort. En effet, le mercure va monter ce mercredi sous un ciel bien bleu atteignant 25 à 27°C en plaine. Jeudi sera chaud voire étouffant avec l’arrivée de courants plus humides et instables par la France (26 à 29°C). Après une matinée encore calme, des orages devraient se former sur le nord de la France et envahir le pays par la frontière française. Difficile de donner leur localisation mais ils seront plutôt ponctuels. Cependant, gare à ces orages localisés qui seront forts pouvant laisser de bonnes lames d’eau et de la grêle vu la hauteur des sommets nuageux. Pour moi, la période la plus risquée serait fin d’après-midi et début de soirée avant un retour au calme avant la nuit et ta région est à risque. N’hésites pas à suivre les réactualisations ou même l’éventuel suivi.