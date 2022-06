Farid répond à votre question météo: «Quelles sont les tendances pour ce week-end?»

Et sur le reste du pays?

L’air brûlant continuera de stationner au sud de la Loire et aura tendance à s’approcher de nouveau du pays. Cependant, rien de comparable avec en matinée beaucoup de soleil et un voile de cirrus qui dérivera de la frontière française. Rapidement, celui-ci sera doublé de nuages d’étage moyen et l’ambiance pourra devenir laiteuse, surtout du Hainaut au sud avec quelques gouttes possibles sur le sud du Namurois et la province de Luxembourg.

En cours d’après-midi, ce petit front chaud pourra donner lieu à quelques bonnes pluies sur le sud du relief ardennais et un ciel laiteux ailleurs même si ce sera plus lumineux à la mer et sur les Flandres. En deuxième partie d’après-midi, ce système s’affaiblira et le soleil se fera à nouveau bien dominant depuis la frontière française. Les maxima risquent d’être contrastés avec 16 à 19°C sur le relief ardennais et 23 à 25°C en plaine sous un vent d’est faible à modéré. Fin d’après-midi, le ciel se dégagera partout et la nuit sera étoilée.