Le littoral sera-t-il ensoleillé la semaine prochaine? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Et sur le reste du pays?

Toujours beaucoup de soleil et un ciel bien bleu en matinée sur tout le territoire. Il fera rapidement chaud avec mi-journée un mercure qui atteindra 26-28°C à la mer ou sur les sommets et 28 à 32°C ailleurs!

L’après-midi, le vent de nord se lèvera au littoral et la température chutera brusquement sous les 25°C après 14-15 H. Petite baisse plus timide sur une ligne Mouscron-Gand et l’intérieur des Flandres mais sur le centre et le sud du pays, il faudra affronter 33 à 35 voire 36°C en Campine. Des voiles de cirrus pourront circuler, plus épais sur les Flandres mais un soleil de plomb et un risque d’orage faible. En soirée, l’air frais s’enfoncera doucement sur le pays et un orage de chaleur n’est pas exclu des Flandres au nord. Le mercure baissera à l’ouest d’une ligne Mons-Bruxelles mais ça restera chaud voire irrespirable sur le sud avec encore 30°C vers 20H et 25°C en toute fin de soirée!

Plus respirable dimanche et quelques averses très localisées sur l’ouest (21-24°C sur le centre et encore 25-28°C sur le sud)