Orages ou pas dimanche? Réponse par régions avec Farid (vidéo)

Je ne pense pas qu’il tombera grand-chose mais les nuages pourront par moment être plus nombreux sous un vent de nord modéré. Les maxima devraient tourner entre 22 et 24°C, ce qui reste acceptable si le soleil fait de belles apparitions. En tout cas, le risque d’orage me semble faible voire nul sur votre région, bon amusement.

Et sur le reste du pays?

Cette fois-ci ça va chauffer puisque cette poche d’air très chaud d’altitude arrivera par le nord de chez nos voisins français. Le soleil devrait dominer dès le matin agrémenté de quelques voiles d’altitude assez fins et discrets. Il fera déjà 25 à 28°C vers midi, ce qui correspond aux valeurs maximales de ce jeudi...

C’est après-midi que ça va grimper sous un soleil de plomb et un indice UV atteignant 8 par endroits. Toujours ces voiles de cirrus qui dérivent de l’ouest parfois un peu plus épais mais qui n’empêcheront pas les maxima d’atteindre 26-28°C sur les sommets ardennais, 29 à 31°C sur le centre et localement 31 à 32°C le long de la frontière française et aussi à la mer où le vent soufflera de terre! Ce dernier viendra du sud-ouest et sera modéré voire assez fort au littoral. La nuit suivante s’annonce assez inconfortable et chaude avec parfois plus de 20°C dans les grandes villes.