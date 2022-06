Farid répond à votre question météo: les bons gestes à adopter pour votre animal en cas de coup de chaleur

Bonjour Jacqueline et merci pour ton message: en effet, je vais en profiter pour donner quelques conseils chaleur puisqu’on attend des valeurs très élevées notamment vendredi et surtout samedi (34 à 35°C à l’ombre). Premièrement boire beaucoup d’eau et éviter les boissons alcoolisées qui favorisent la déshydratation. Si vous faites du sport, privilégiez les séances tôt le matin puisque la chaleur se maintiendra même début de soirée pour cette fin de semaine. Aussi, penser à nos aînés et les personnes les plus vulnérables en leur faisant boire beaucoup d’eau. Venons-en à nos amis à 4 pattes pour qui la chaleur peut devenir dangereuse. En effet, le bitume peut atteindre 55 à 60°C et abîmer leurs coussinets! Privilégiez les promenades en matinée ou dans des endroits ombragés car ils sont extrêmement sensibles. Heureusement, on reviendra à des températures normales dès dimanche.