Farid répond à votre question météo: vers des records de chaleur ou pas?

Salut Jérémy, il va en effet faire très chaud mais nous resterons en marge du pire qui affectera la France et l’Espagne avec des valeurs parfois supérieures à 41-42°C. Les températures sont agréables le matin mais ça va commencer à monter ces prochains jours pour atteindre 27°C mercredi et jeudi, 29 à 31°C vendredi et jusque 31 à 34°C samedi. Il n’est pas exclu qu’on atteigne 35°C à l’ombre le long de la frontière française car nous resterons très proches de cette masse d’air brûlante en France. Le record absolu pour un mois de juin est de 36,8°C et date de 1947. Il n’est pas menacé mais aurait certainement été battu avec la même synoptique 2 semaines plus tard. Je pense toutefois que le mercure baissera à partir de dimanche mais ça restera de saison avec 21 à 26°C la semaine prochaine et l’anticyclone assez proche.