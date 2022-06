Farid répond à votre question météo: le moment de lancer le fauchage du foin?

Et sur le reste du pays?

Le flux va tourner à l’est et ça changera beaucoup de choses. Fini le développement de cumulus et donc un ciel bleu de l’aube au crépuscule sur l’entièreté du pays. La fraîcheur matinale sera rapidement résorbée grâce à un soleil à 1 semaine de son zénith et on touchera déjà les 20°C sous abri vers midi.

L’après-midi, toujours beaucoup de soleil et aucun nuage si ce n’est un cirrus perdu au nord. Il fera déjà plus chaud mais largement supportable avec 21 à 22°C sur le bord de mer ou les sommets et jusqu’à 24°C dans les grandes villes de plaine voire 25°C en Gaume plus proche de l’air chaud en France. Le vent restera faible de secteur est et l’indice UV compris entre 7 et 8, crème obligatoire! Le soir, de nouveau une baisse du mercure et petit gilet de rigueur si vous restez tard à l’extérieur.