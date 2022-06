Farid répond à votre question météo: vague de chaleur ou pas la semaine prochaine?

Salut Anthony: En effet, on attend une météo estivale cette semaine avec tout d’abord des températures dans les normes et des nuits fraîches. Cependant, le mercure va s’envoler au fil des jours pour atteindre un pic vendredi et samedi. Beaucoup de soleil au programme, des températures de 20 à 21°C lundi, petite hausse mardi qui s’intensifiera jeudi et surtout vendredi. Nous devrions rester en dehors d’une vague de chaleur officielle. En effet, il faut 5 jours consécutifs au-dessus de 25°C dont 3 jours où les maximas dépassent 30°C, ce qui sera compliqué puisqu’on attend une baisse dimanche et seuls vendredi et samedi ont le potentiel d’atteindre ces températures.