Farid répond à votre question météo: «Ce temps plus mitigé ne doit pas nous faire oublier 3 mois très agréables»

Et sur le reste du pays?

En matinée, c’est le front froid qui transitera par le centre du pays avec possiblement une ondée entre 5H et 10H sur le Hainaut, les Brabants et Namur + capitale. Le soleil reviendra déjà à la mer mais aussi temporairement sur le sud-est. Au fil des heures, ces larges éclaircies atteindront le centre du pays et le front froid glissera vers la partie sud du pays.

Après-midi, plein soleil à la mer et de larges éclaircies sur le centre puis le sud du pays en alternance avec des cumulus de beau temps. Ces derniers seront plus joufflus sur le relief où pourra se déclencher une ondée mais ça sera sec ailleurs. Les maxima seront de saison voire légèrement supérieurs avec 19°C sur la bande côtière, 20-21°C sur l’Ardenne et 22 à 25°C en plaine. Le vent soufflera de secteur ouest et sera modéré dans le centre et assez fort à la mer. Le soleil s’imposera partout dimanche avec quelques cumulus de beau temps et 23°C en plaine.