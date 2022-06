Farid répond à votre question météo: premier coup de chaleur à la mi-juin?

Bonjour Nathalie, c’est toujours difficile d’être précis à 2 semaine surtout sur un si petit pays au carrefour des masses d’air. Néanmoins, les tendances vont vers une fin de mois plutôt agréable voire chaude selon les modèles. Le week-end et le début de semaine prochaine sera agréable et une période charnière se présente mercredi. La position d’une goutte froide sur le Portugal pourra nous faire basculer vers un temps nettement plus chaud en deuxième quinzaine ou dans la norme si elle circule plus au nord. Je vais affiner ça mais je mise tout de même une pièce sur l’un ou l’autre épisode de chaleur en deuxième quinzaine. Situation à surveiller sur le sud-ouest de la France qui pourrait selon certains scénarios atteindre 40°C à l’ombre, on aura une bonne tendance de la fin du mois vers le 15.