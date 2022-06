Farid répond à votre question météo: «Un temps lumineux et ensoleillé à venir»

Le week-end sera bien sympathique avec peu de vent, des minimas agréablement frais et pas mal de soleil avec quelques cumulus après-midi et 22 à 25°C de maximas.

Pour le début de semaine prochaine, la majorité des scénarios tendent vers des températures ni trop chaudes ni trop froides et toujours un temps lumineux voire ensoleillé. Il fera frais sans plus la nuit et toujours de 21 à 24°C le jour, notre pays devrait rester légèrement en retrait de la remontée chaude qui affectera le sud de la France.

Et sur le reste du pays?

La situation va se stabiliser avec le renforcement des hautes pressions. Encore quelques ondées le matin localement du Hainaut à Bruxelles mais surtout sur le sud (assez anecdotiques) entre les éclaircies. Pas mal de soleil à la mer qui aura tendance à progresser vers le Hainaut et l’ouest de la capitale où le risque d’ondées disparaîtra avant midi (encore quelques rincées sur le sud).

Après-midi, encore des ondées sur les provinces de Liège et Luxembourg ainsi que le relief alors qu’il fera plus sec ailleurs voire bien lumineux du Hainaut aux Flandres et sur les Brabants. Les maximas avoisineront toujours 20°C sur le centre et le vent soufflera de secteur ouest ne dépassant pas 35 km/h (plein soleil à la mer). En soirée, des nuages élevés arriveront de France nous donnant peut-être un beau coucher de soleil