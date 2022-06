Farid répond à votre question météo: pourra-t-on sortir les barbecues ce week-end?

C’est encore loin mais on peut tabler sur 23 à 25°C de maxima et un petit vent de sud-ouest pas bien méchant. À confirmer mais pour l’instant, c’est très bien parti et la tendance assez fiable. Dimanche devrait suivre le même chemin avec même un degré de plus.

Et sur le reste du pays?

La matinée sera maussade avec le passage de cette perturbation active d’ouest en est. Elle abordera un axe Hainaut-Brabant-Bruxelles vers 5-7H et le sud du pays vers 9-11H de Namur à Liège. De bonnes précipitations avec 5 à 10 l/m² et des rafales jusque 50 km/h de sud. Fin de matinée, le soleil se montera timidement à la mer.

L’après-midi, encore de la pluie mais a priori une amélioration et la percée de trouées dans un timing 13-15H du Hainaut aux Brabants. Plutôt 14-16H pour l’est des Brabants et le Namurois et 15-17H pour Liège et Luxembourg. On retrouvera dans ces timings quelques éclaircies de + en + larges fin d’après-midi sur le centre alors qu’il fera assez beau à la mer après-midi. Maximas atteints à cette heure avec 20°C mais que 13-14°C sur l’Ardenne où la zone de pluie s’évacuera plus tard. Vent costaud l’après-midi soufflant d’ouest jusque 45-50 km/h voire 60 à la mer. En soirée, ciel assez lumineux et belles éclaircies.