Farid répond à votre question météo: quel temps pour faire des travaux à l’extérieur?

Et sur le reste du pays?

Il faudra composer avec un peu d’instabilité et donc des petites pluies assez fréquentes sur tout le pays en matinée. Le littoral pourra rester légèrement à l’écart mais les nuages domineront le ciel de manière générale.

Durant l’après-midi, encore pas mal d’ondées qui auront tendance à être plus actives sur les provinces du sud et la botte (coup de tonnerre possible). Sur la région de Mons, des rincées mais moins fréquentes au fil des heures et un temps plus sec en allant vers la capitale et du Tournaisis aux Flandres. D’ailleurs, le soleil devrait faire de belles apparitions à la mer mais il y fera frais et venteux. On devrait récolter 1 à 5 L en plaine et localement 5 à 10 L sur le relief mais pas plus. Les maxima seront de 17 à 19°C en plaine sous un vent d’ouest sud-ouest encore modéré à assez fort (35-45 km/h). Les averses se retrancheront sur le relief en soirée annonçant une nuit plus sèche.