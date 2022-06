Farid répond à votre question météo: quel temps pour le Doudou à Mons?

Pour la suite, les modèles divergent mais l’anticyclone devrait pousser permettant de stabiliser la masse d’air. On gagnera quelques degrés et il fera plus sec avec de beaux moments de soleil surtout pour la fin de semaine et le week-end, moment le plus important de la ducasse. On croise les doigts.

Et sur le reste du pays?

L’air océanique envahira le pays mais on sera loin de la catastrophe. Le matin, pas mal de nuages et quelques éclaircies mais une petite instabilité subsistera sur les Flandres où une poche d’air froid stagnera. Ailleurs, peu ou pas de précipitations mais ça ne sera pas le grand ciel bleu même si le sud pourrait avoir quelques belles trouées.

L’après-midi, une très faible instabilité avec des ondées passagères surtout sur les Flandres et le nord de la capitale. Du Hainaut aux Brabants, pas mal de cumulus et une goutte perdue mais rien grand-chose alors qu’il fera plus sec au sud avec de plus belles éclaircies surtout en Gaume. Les maxima seront frais avec 17 à 20°C mais un petit 15-16°C à la mer où ça sera bien triste. Le vent soufflera de secteur sud-ouest et restera modéré à assez fort avant une soirée plus sèche partout