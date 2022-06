Farid répond à votre question météo: voici les différences entre l’été astronomique et météorologique

Bonjour Eric, en effet l’été astronomique débutera bien cette année le mardi 21 juin. En météo, on a l’habitude d’utiliser le 1er juin marquant le début de l’été pour deux raisons principales. La première est une facilité quant aux chiffres et statistiques sur des mois complets pour faire le bilan. L’autre est très simple et finalement logique. Le soleil atteint son maximum le 21 juin mais à cause de l’inertie et il y a donc un temps de latence entre le zénith du soleil et la période statistiquement la plus chaude qui arrive mi-juillet. Le sol continue à restituer de la chaleur après fin juin tout comme la mer en septembre même si le mercure baisse. C’est donc pourquoi l’été météorologique commence le 1er juin afin que le milieu de ce dernier tombe pile mi-juillet, moment le plus chaud.