Farid répond à votre question météo: «Retour de la chaleur mais aussi des orages en fin de semaine»

Et sur le reste du pays?

Les hautes pressions se rapprocheront et la petite poche d’air froid se fera péter le caisson reculant vers les Pays-Bas limitant l’instabilité. Je pense qu’on retrouvera à nouveau un beau soleil et de larges éclaircies en matinée sur tout le territoire et quelques nuages moyens sur le nord et les Flandres (lumineux).

Vers 10-11 H, le réchauffement diurne induira une cumulification assez importante avec donc pas mal de nuages mais peu ou pas de précipitations. Ces derniers s’étaleront et masqueront souvent le soleil bien qu’on aura droit à de belles trouées. Après-midi, beaucoup de soleil à la mer et en Gaume et entre les deux, des cumulus nombreux pouvant lâcher une goutte perdue sur l’ouest de la capitale et le Hainaut mais j’y crois peu. Les maximas atteindront 15 à 17°C à la mer, 16 à 18°C sur le centre et localement 18 à 20°C sur le sud de l’Ardenne. Fin d’après-midi, le ciel se dégagera rapidement mais à nouveau une nuit fraîche en vue.