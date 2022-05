Farid répond à votre question météo: le bon moment pour commencer la saison des foins?

Mercredi sera sec malgré les nombreux cumulus grâce au rapprochement des hautes pressions. Jeudi sera beau et ensoleillé et vendredi devrait suivre la même tendance avec une évolution orageuse mais plutôt sur l’extrême sud-est du pays. Aucune réelle dégradation attendue ce week-end au vu des dernières réactualisations des calculateurs et le début de semaine prochaine pourrait être aussi sec.

Et sur le reste du pays?

Les restes de cette poche froide traîneront encore pas loin du pays. Pas mal de soleil le matin et toujours un peu plus de nébulosité sur le sud-est et l’Ardenne. Rapidement et comme ce lundi, les cumulus bourgeonneront mais ne devraient pas donner d’ondées du moins en matinée.

Mi-journée, une averse pourra éclater sur le relief puis localement dans l’intérieur des Flandres. Ces dernières affecteront ensuite le centre du pays et un axe Hainaut-Brabant-Capitale plutôt entre 14 et 19-20H et le sud à partir de fin d’après-midi (plus sec en Gaume). Elles seront assez espacées et beaucoup passeront encore au travers même si l’activité sera un peu + importante au nord de la capitale où un coup de tonnerre pourra retentir. Fin d’après-midi, les éclaircies arriveront des Flandres et du tournaisis et les averses se retrancheront sur l’est annonçant une soirée plus calme. Maxima toujours frais de 16 à 18°C fin d’après-midi en plaine et vent d’ouest modéré à assez fort.