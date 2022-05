Farid répond à votre question météo: «Les températures vont se radoucir, on va dépasser les 20-25°C»

Il ne fera pas chaud mais malgré les 18 à 20°C, le soleil tape et l’indice UV sera proche de 7 (crème obligatoire). Le vent soufflera de secteur est puis nord-est l’après-midi. Je dirais gilet le matin puis prévoir un t-shirt l’après-midi, bon séjour à vous.

Et sur le reste du pays?

Ce creux s’évacuera et une hausse du champ de pression calmera le tout. On devrait retrouver une météo plus calme le matin avec des éclaircies mais rapidement des champs de cumulus parfois nombreux qui s’étaleront sous l’anticyclone cachant le soleil. Seule la côte pourra s’en sortir avec plus de soleil et une ondée dans l’intérieur des Flandres mais ailleurs, les éclaircies seront présentes mais timides.

En cours d’après-midi, une météo sans histoire et des trouées qui auront tendance à s’élargir sur les Flandres, le Hainaut, les Brabants et Namur. Une nuée résiduelle possible sur le nord et le relief mais très rare alors que le mercure remontera. On atteindra fin d’après-midi 16 à 18°C sous un vent faible de directions variées, ça ressemblera un peu à ce samedi au niveau du ressenti sans le vent. Le soir, ça se dégagera à nouveau partout.