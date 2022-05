Farid répond à votre question météo: «Attention au petit coup de frais ces 3 prochains jours»

Hello Cédric, en effet on attend des nuits un peu plus froide à la faveur d’air polaire maritime et éclaircies. Cette nuit sera déjà assez fraîche grâce à un ciel partiellement nuageux et on devrait chercher 5 à 7°C sur ta région au petit matin de samedi. Attention, il pourra geler dans les trous à froid ardennais avec 0 à -1°C mais ce n’est pas exceptionnel dans cette région même en plein été. La nuit de samedi à dimanche sera fraîche mais les nuages pourraient freiner la chute du mercure avec plutôt 5 à 8°C mais toujours proche de 0°C dans les vallées du sud. La nuit de dimanche à lundi sera également froide mais je tablerais plutôt sur 5 à 6°C sur ta région car des nuages pourraient à nouveau dériver du nord. Quoi qu’il en soit, il conviendra de protéger les plants qui commencent à souffrir sous les 7°C avec de gros risques sous les 5°C.