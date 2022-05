Farid répond à votre question météo: faut-il prévoir une veste ou un parapluie ce samedi? (vidéo)

Et sur le reste du pays ce vendredi?

La journée de vendredi sera un peu ressemblante à ce jeudi avec toutefois une perturbation qui traîne encore le matin sur le centre et le sud. Quelques faibles pluies sur le Hainaut, les Brabant, la capitale et le sud alors que le soleil percera déjà en Flandres jusqu’à une ligne Tournai-Gand. Vers midi, il fera plus sec du Hainaut à la capitale où le ciel s’ouvrira aussi pendant que ça deviendra tout bleu à la mer.

En cours d’après-midi, plein soleil à la mer, des éclaircies de plus en plus larges sur le centre et surtout le Hainaut jusqu’à la capitale qui verront le ciel presque se dégager après 14-15 H. La météo deviendra aussi lumineuse un peu plus tard sur les provinces de Namur, Liège et Luxembourg à travers des champs de cumulus encore relativement nombreux. Attention, il ne fera que 18-19°C en plaine sous un vent de NO modéré mais gare à l’indice UV proche de 7 et un soleil traître.