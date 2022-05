Une fin de semaine sous le soleil?Farid vous répond

Et sur le reste du pays?

À l’arrière de ce petit système frontal, on retrouvera pas mal d’humidité résiduelle avec des nuages bas distillant encore une goutte sur le sud-est. Il fera plus sec sur le centre et déjà ensoleillé sur les Flandres jusqu’au Hainaut occidental. Au fil de la matinée, les nuages bas se dissiperont et on retrouvera de belles éclaircies sur Mons, Charleroi, la capitale, les Brabants puis le sud avant midi.

L’après-midi, un soleil généreux à la mer à travers quelques voiles d’altitude et du soleil en alternance avec des cumulus de beau temps à l’ouest d’une ligne ‘’Charleroi-Bruxelles’’. Ces nuages seront un peu plus nombreux sur les provinces du sud mais ne donneront pas de pluie et la douceur fera son retour. En effet, on ira chercher 19-20°C au littoral, 17-18°C sur les sommets et 19 à 22°C sur le centre du pays. Le vent restera orienté ouest devenant modéré à assez fort l’après-midi (35-40 km/h). Le soir, un temps sec et assez agréable partout