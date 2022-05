Pluie ou soleil pour le congé de l’ascension? Farid vous répond

Une perturbation très affaiblie donnera quelques gouttes la nuit suivante et vendredi matin (1 L max), laissant place à de belles éclaircies depuis l’ouest mi-journée. Il fera toujours 20°C de maximum sous un vent d’ouest modéré sans plus, mais il faudra le petit pull le soir.

Samedi verra un vent de nord-ouest souffler mais toujours de belles éclaircies et la formation de cumulus qui n’iront pas jusque l’averse en journée. Tu devrais donc rester au sec pour cette année mais garder la laine surtout le soir.

Et sur le reste du pays?

L’anticyclone fera déjà son retour. Je pense qu’on verra de larges éclaircies le matin sur tout le pays voire parfois un ciel bien bleu. Fin de matinée, le flux d’ouest légèrement humide induira la formation de cumulus parfois plus nombreux sur le centre et le sud (soleil à la mer).

L’après-midi, une ondée très localisée près du Luxembourg mais un temps sec ailleurs dans un ciel d’alternance. Le littoral gardera de très larges éclaircies, alors que les nuages se partageront le ciel avec le soleil ailleurs. Il fera un peu plus doux avec 17 à 20°C en plaine et le vent deviendra assez fort de sud-ouest après-midi (35-45 km/h). Après 16-17 H, le ciel se couvrira par la mer et une goutte sera possible en soirée en Flandres voire sur le centre.