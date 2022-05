Farid répond à votre question météo: «Il fera assez frais ce mardi»

Pour ce week-end, pas de changements avec un flux qui aura même tendance à tourner au nord mais un mercure acceptable. Le début de semaine pourrait être un peu plus humide avant une éventuelle hausse du mercure mercredi-jeudi prochain et le retour d’un flux méridional. Rien de catastrophique mais plus de chaleur avant début juin au moins.

Et sur le reste du pays?

Ce petit creux survolera le pays accentuant les mouvements verticaux. On retrouvera un temps changeant le matin avec de larges périodes sèches mais quelques gouttes sous un gros cumulus surtout au sud et près de la France. Si course à l’extérieur, c’est vraiment le matin qu’il faudra en profiter.

En effet, un régime d’averses assez actif va se mettre en place fin de matinée et début d’après-midi grâce au réchauffement diurne. De costaudes ondées arriveront des Flandres vers le Hainaut, les Brabants et la capitale se généralisant à tout le pays milieu d’après-midi avec un coup de tonnerre et de la grêle (1-2 cm max). Par contre, la côte pourra récupérer un temps plus sec voire du soleil. Maximas bien frais avec 17°C sous un vent de sud-ouest poussant jusque 45 km/h, ça faisait longtemps qu’on avait été sous les normes! En soirée, l’instabilité va cesser après une dernière ondée sur l’est et le nord...