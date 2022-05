Les orages reviennent ce lundi: Farid fait le point sur le timing et par régions (vidéo)

Et sur le reste du pays?

Ces restes d’instabilité arriveront donc sur le pays de manière affaiblie en début de matinée. Une ondée sera donc possible depuis la France alors que ça pourrait dans un premier temps être plus calme sur le sud. Un coup de tonnerre sera possible voire même un peu de grêle. Ensuite, quelques périodes sèches pourront subvenir avec l’une ou l’autre éclaircie mais localisée.

Fin de matinée et surtout après-midi, j’attends un regain de l’activité orageuse puisqu’un front froid poussera de la mer insufflant de l’air plus frais. Une nouvelle ligne pluvio-orageuse devrait affecter l’ouest puis le centre (Hainaut-Brabants et capitale). Cet axe instable se décalera ensuite vers le sud en se renforçant et de forts orages avec grêle et rafales seront possible sur le sud entre 14 et 19 H! L’air frais s’engouffrera après-midi et on attend 20-21°C sur le centre avant une baisse, 22-24°C sur le sud et 17-19°C à la mer sous un vent qui tourne à l’ouest. En soirée, le calme reviendra partout et le ciel se dégagera.