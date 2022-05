Soleil et hausse des températures prévue ce dimanche: Farid répond à votre question météo

Bonjour Céline, les premières nouvelles sont bonnes. Après un week-end ensoleillé et assez doux, une nouvelle petite onde instable donnera des averses voire un coup de tonnerre lundi suivi d’un mardi frais avec encore quelques ondées locales. Pour la suite, c’est un flux d’ouest océanique plus vu depuis un bail qui prendra le relais avec des journées sans histoires et dans les normes de saison. Soleil, nuages, peu de pluie et températures tournant autour de 19-21°C à l’ombre. On devrait garder la même tendance pour le week-end avec des minimas frais, un temps sec et 20°C l’après-midi sous un petit vent d’ouest (à confirmer). Idéal pour courir sans risquer le coup de chaleur.