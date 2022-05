Des orages encore attendus ce vendredi: Farid répond à votre question météo et fait le point complet

Et sur le reste du pays?

Une deuxième salve orageuse est donc attendue. Après un calme relatif le matin, de nouvelles averses orageuses arriveront de France à partir de 11H affectant Flandres, Hainaut et ouest de la capitale. Elles pourront être fortes donnant 10 à 30 voire 40 L en peu de temps avec activité électrique importante. Pendant ce temps-là, il fera plus sec sur le sud et l’est mais ça chauffera!

L’après-midi, beaucoup d’eau sur l’ouest mais sans orages et une activité électrique modérée sur le centre (Hainaut, Brabants et capitale) avec aussi de fortes pluies + grêle et vent fort (> 70 km/h). Sur le sud et surtout de Liège au Limbourg, je crains des orages locaux mais + forts à cause d’un apport d’énergie important. Au total de cette journée, il ne sera pas exclu d’aller chercher 25 à 50 L sur un axe Hainaut-Bruxelles-nord.

Maximas frais à la mer avec 12-15°C contre 26 à 28°C sur le nord-est (chute après 14-15H à 15-17°C)! Fin d’après-midi, temps plus sec à partir de l’ouest et soirée calme.