Les orages menacent: Farid répond à votre question météo et fait le point complet

Ensuite, le soleil prendra le relais faisant chauffer le mercure ce qui provoquera de nouveaux orages. Aux dernières nouvelles, ces derniers affecteront surtout l’Ardenne et le sud et seront moins actifs et plus épars sur le centre dont Bruxelles.

Quoi qu’il en soit, il fera calme en soirée et je pense que l’atterrissage se fera sans aucun souci! Vendredi pourrait être nettement plus agité et à surveiller (orages potentiellement forts sur tout le pays). On va surveiller ça.

Et sur le reste du pays?

Un premier passage orageux quittera l’ouest se décalant en milieu de matinée vers le nord en faiblissant. Le soleil sortira à nouveau sur les Flandres dans une ambiance irrespirable et moite. Il fera très doux en altitude avec écoutez bien des valeurs proches de 14°C à 1500m d’altitude! Maxima d’ailleurs très contrastés avec 18-19°C à la mer et jusque 30°C sur le nord-est en passant par 24 à 26°C sur le centre (maxima atteints fin de matinée).

L’après-midi, cette chaleur humide devrait dégénérer une deuxième fois et on attend de puissantes averses orageuses. Ces dernières affecteront cette fois-ci surtout le sud du pays (Namur, Liège et surtout Luxembourg). Le Hainaut et Brabants restent sous surveillance bien qu’en retrait. Cela devrait par contre être plus calme à l’ouest d’une ligne Mons-Bruxelles avec l’une ou l’autre ondée.

Après 17-18h, les derniers orages quitteront l’est du pays vers l’Allemagne et il fera plus calme.