Farid répond à votre question météo: les premiers orages arrivent

Et sur le reste du pays?

Une nouvelle journée estivale et chaude en vue. Encore des nuages et une ambiance parfois mitigée en matinée où l’on pourra voir une goutte virevolter surtout sur le sud-est et la frontière avec les Pays-Bas. Rapidement, les hautes pressions s’imposeront et de larges éclaircies reviendront par les Flandres et le Hainaut s’étendant au reste du pays mi-journée.

L’après-midi, un ciel d’alternance avec pas mal de soleil et l’un ou l’autre passage de nuages moyens ou élevés. Du soleil à la mer et une évolution en averses possible sur l’Ardenne en milieu d’après-midi. Il s’agira d’ondées très localisées mais parfois costaudes et accompagnées d’un coup de tonnerre. Il fera donc plus sec sur le reste du pays et très chaud puisqu’on atteindra 26 à 27 voire 28°C à l’ombre (22-23°C à la mer). Le vent soufflera de secteur ouest et sera parfois modéré ce qui fera du bien!